Alonso | terzo titolo quasi impossibile nel 2023 | ma quel parallelo con Lauda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - sportli26181512 : Formula 1 Gp Bahrain: tutte le statistiche dopo il GP a Sakhir. Red Bull, che inizio!: La Red Bull ha letteralmente… - Christi51518718 : RT @automotorinews: ???? Max #Verstappen: caos puro | IL THREAD 2015. E’ la stagione del ritorno alla vittoria della #Ferrari, dopo il divo… - Quattromania1 : RT @automotorinews: ???? Max #Verstappen: caos puro | IL THREAD 2015. E’ la stagione del ritorno alla vittoria della #Ferrari, dopo il divo… - tvplayofficial : RT @automotorinews: ???? Max #Verstappen: caos puro | IL THREAD 2015. E’ la stagione del ritorno alla vittoria della #Ferrari, dopo il divo… -

Lauda iltitolo lo ha centrato alla sua terza stagione della sua seconda vita in F1, e qui proseguono le similitudini: ancheè alanno dal rientro dopo i due campionati con l'...Lo stessoal termine del GP ha reso merito alla prova del compagno di squadra, definendolo ' ... nei quali il team britannico aveva schierato ilpilota Felipe Drugovich. Il brasiliano era ...Inizio spettacolare per l' Aston Martin , che in Bahrain è salita sul podio grazie alposto conquistato da Fernando, al suo esordio con il team britannico. Lo spagnolo però deve essere ancora più contento per il gran passo mostrato dalla sua AMR23, e infatti questo ...

Alonso: terzo titolo quasi impossibile nel 2023, ma quel parallelo ... Autosprint.it

Niki Lauda ha portato a casa il terzo alloro della carriera al terzo anno dopo il rientro, e lo ha fatto su macchina inglese e motore tedesco: tutte similitudini che lo avvicinano all'Alonso del 2023, ...Il due volte campione del mondo a sorpresa ha detto di volere una vittoria nel 2023 da parte del 41enne spagnolo ...