Allievi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento: cosa prevede l'INVALSI (Di martedì 7 marzo 2023) La legge prevede che i bambini e i ragazzi che rientrano nelle categorie BES e DSA abbiano a disposizione strumenti compensativi o misure dispensative coerenti con i loro Piani Educativi Individualizzati o Didattici. A chiarirlo la normativa vigente e una nota INVALSI pubblicata su Invalsiopen. Analizziamo, in questo articolo il caso del DSA. L'articolo .

