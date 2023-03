Allenatore dei pulcini esonerato a febbraio: “Una scelta aziendale”, “e i bambini?” (Di martedì 7 marzo 2023) Azzano. bambini di nove e dieci anni che si ritrovano, da un giorno all’altro, con un nuovo Allenatore. È successo nella società Azzano Calcio (ex AFG Azzano Fiorente Grassobbio) a febbraio, quando il presidente Luca Schiavi ha preso la “decisione aziendale” di esonerare Maurizio Lazzaroni, 68 anni, dal ruolo di tecnico della categoria pulcini 2013, insieme al suo vice Allenatore. “Si tratta di una scelta aziendale sulla qualità e la rispondenza a determinati requisiti – ha spiegato il presidente – che ritengo sia assolutamente comprensibile. Già l’anno scorso si ipotizzava una sostituzione, il precedente responsabile tecnico Domenico Moro li ha riconfermati, poi quando è stato mandato via abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato molto e chiedevamo che i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Azzano.di nove e dieci anni che si ritrovano, da un giorno all’altro, con un nuovo. È successo nella società Azzano Calcio (ex AFG Azzano Fiorente Grassobbio) a, quando il presidente Luca Schiavi ha preso la “decisione” di esonerare Maurizio Lazzaroni, 68 anni, dal ruolo di tecnico della categoria2013, insieme al suo vice. “Si tratta di unasulla qualità e la rispondenza a determinati requisiti – ha spiegato il presidente – che ritengo sia assolutamente comprensibile. Già l’anno scorso si ipotizzava una sostituzione, il precedente responsabile tecnico Domenico Moro li ha riconfermati, poi quando è stato mandato via abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato molto e chiedevamo che i ...

