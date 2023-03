Allegri torna all’antico: così stravolge la Juve in vista del Friburgo (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il ko con la Roma Allegri è pronto a rivoluzionare la sua Juventus in vista dell’Europa League: ecco cosa cambierà col Friburgo. La sconfitta dell’Olimpico ha lasciato il segno non solo a livello di classifica con i bianconeri che hanno interrotto la loro rincorsa ma anche da un punto di vista di sistema di gioco. Sembra, infatti, che Allegri possa tornare all’antico in vista del match di Europa League e riproporre il suo 4-3-3. Con questo modulo, infatti, la Juventus ha alzato notevolmente il proprio baricentro andando a mettere in grande apprensione la retroguardia giallorossa. Ricordiamo come la squadra, anche sul mercato, era stata costruita per giocare con il con 4-3-3; il passaggio al 3-5-2 è stato dettato ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il ko con la Romaè pronto a rivoluzionare la suantus indell’Europa League: ecco cosa cambierà col. La sconfitta dell’Olimpico ha lasciato il segno non solo a livello di classifica con i bianconeri che hanno interrotto la loro rincorsa ma anche da un punto didi sistema di gioco. Sembra, infatti, chepossareindel match di Europa League e riproporre il suo 4-3-3. Con questo modulo, infatti, lantus ha alzato notevolmente il proprio baricentro andando a mettere in grande apprensione la retroguardia giallorossa. Ricordiamo come la squadra, anche sul mercato, era stata costruita per giocare con il con 4-3-3; il passaggio al 3-5-2 è stato dettato ...

