«All’Ats ci sono più veterinari che medici» Inchiesta Covid | mancata prevenzione nel mirino dei pm

(Di martedì 7 marzo 2023) Le carte dell’indagine. Le accuse al dg Giupponi: mascherine introvabili e niente indagini per tracciare i contagi. Zucchi: «Dati usati più per i rimborsi che per le statistiche». Imbrogno: «Smantellò il mio ufficio per motivi politici».