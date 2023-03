Alla scoperta di Indian Wells, da sempre prima tappa dei 1000 (Di martedì 7 marzo 2023) La prima edizione di Indian Wells risale al 1987, ma il torneo nasce ufficialmente a Tucson, in Arizona, nel 1974 . Il 4 ottobre 1973 Jack Kramer, direttore esecutivo dell'Atp, annuncia la nascita di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Laedizione dirisale al 1987, ma il torneo nasce ufficialmente a Tucson, in Arizona, nel 1974 . Il 4 ottobre 1973 Jack Kramer, direttore esecutivo dell'Atp, annuncia la nascita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Tra poco, alle ore 9.00, sarò nuovamente ospite al programma @dibuonmattino di @TV2000it: continueremo insieme il n… - CardRavasi : Cari amici, vi aspetto alle 18.30 nella Basilica di S. Pietro per l'ultima #LectioPetri, dal titolo 'Qui vadis': st… - reggiadicaserta : #RestauriReali ??Vi portiamo alla scoperta delle tecniche artistiche che furono utilizzate per decorare i preziosi s… - DCIRASOLE : RT @RaiStoria: #RaiStoria dedica la giornata #8marzo alla #GiornataInternazionaleDellaDonna e una puntata speciale, alle 20:30, di #Passato… - ivan4wujus : RT @DiscoverTrieste: “Bruno Barbieri 4 hotel” per la prima volta in #FVG! Dal 6 marzo a Trieste le riprese del celebre format Sky. Un viag… -