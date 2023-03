Alfredo Cospito | gli avvocati chiedono i domiciliari per motivi di salute

(Di martedì 7 marzo 2023) L’anarchicoha presentato ieri una richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere gli arresti, al posto del carcere duro al quale è sottoposto attualmente al 41bis. L’istanza di differimento pena giunta al tribunale tramite l’avvocato di, Flavio Rossi Albertini, viene motivata alla luce delle condizioni didel detenuto. Dopo esservi uscito lo scorso 27 febbraio, infatti, l’anarchico è tornato ieri in ospedale a causa dei problemi fisici che accusa per via dello sciopero della fame che conduce da oltre quattro mesi contro il regime carcerario.aveva brevemente iniziato ad assumere degli integratori e a mangiare qualcosa prima della sentenza del 24 febbraio che ha confermato il 41bis, dopo la quale è tornato a non ...

