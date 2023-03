Alessandro Costacurta: “Per sposare Martina Colombari sono ricorso alla Sacra Rota” (Di martedì 7 marzo 2023) Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno rilasciato un’intervista di coppia al “Corriere della Sera”. I due coniugi raccontano la loro Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 7 marzo 2023)hanno rilasciato un’intervista di coppia al “Corriere della Sera”. I due coniugi raccontano la loro Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo898 : @AloBrasil1974 Alessandro 'Rancore' Costacurta,che finaccia. - sportli26181512 : Costacurta: 'Penso che la partita con la Fiorentina fosse più importante di quella col Tottenham...': Alessandro Co… - sportli26181512 : Costacurta: 'Il Milan è sembrato non così concentrato come nelle ultime partite': Alessandro Costacurta, opinionist… - angloitalia90 : La Gazzetta dello Sport: Alessandro Costacurta To Chelsea? Villainous Idea Says Jon Champion. - sportli26181512 : Costacurta battuto da Ibra: 'Un pochino mi spiace... (ride, ndr). Zlatan può dare ancora qualcosa in campo': Alessa… -