Aleppo, aeroporto messo fuori uso da raid israeliano, impossibile ricevere aiuti per terremotati (Di martedì 7 marzo 2023) Aleppo aeroporto. messo fuori uso da un raid israeliano l’aeroporto di Aleppo. Già danneggiato, il mese scorso, dal terrificante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, ora diventa sempre più difficile per i terremotati ricevere gli aiuti necessari alla sopravvivenza. La città è stata tra i centri più devastati dal sisma del 6 febbraio scorso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)uso da unl’di. Già danneggiato, il mese scorso, dal terrificante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, ora diventa sempre più difficile per iglinecessari alla sopravvivenza. La città è stata tra i centri più devastati dal sisma del 6 febbraio scorso ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : L'agenzia di stampa di Damasco: 'Attacco israeliano su Aleppo, l'aeroporto degli aiuti ai terremotati fuori uso' - pietrogranero : sionista sta attaccando l'aeroporto di Aleppo, che è la via principale per gli aiuti internazionali, e questo è un… - pietrogranero : Martedì mattina, continuando le sue azioni aggressive, il regime sionista ha attaccato l'aeroporto internazionale d… - mattiamattiaaa : RT @Ecatetriformis: C'è un aggressore e un aggredito dicono gli ultrà atlantisti Ma per i sionisti (aggressori)che BOMBARDANO l'aeroporto… - TribvnvsPlebis : RT @NamanTarcha: #Siria???? Attacco missilistico del Regime israeliano mette nuovamente fuori servizio l’aeroporto int. di #Aleppo utilizzato… -