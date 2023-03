(Di martedì 7 marzo 2023) Ioccidentali "restano una zona complessa" e la Russia rappresenta "una minaccia" per la stabilità della regione, dato che ha "to i suoiperl'area con finanziamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Albania, Mosca aumenta sforzi per influenzare i Balcani - Miky3881 : RT @silupescu: 5/6 al conflitto. Panico.Voci di guerra mondiale. Solo dopo si verrà a sapere che, zitta zitta, la piccola Albania (una lung… -

I Balcani occidentali "restano una zona complessa" e la Russia rappresenta "una minaccia" per la stabilità della regione, dato che ha "aumentato i suoi sforzi per influenzare l'area con finanziamenti ...Disperati che arrivano in prevalenza dall', dall'Iran, dall'Iraq, dall'Afghanistan e dalla ... Il capo di Wagner accusa. Che succede al Cremlino...con il Cremlino nel quadro dell'organismo Opec+ ed è coinvolta in attive negoziazioni conper ...condanna dell'invasione russa dell'Ucraina presentata alle Nazioni Unite da Stati Uniti e. ...

Albania, Mosca aumenta sforzi per influenzare i Balcani - Mondo Agenzia ANSA

I Balcani occidentali "restano una zona complessa" e la Russia rappresenta "una minaccia" per la stabilità della regione, dato che ha "aumentato i suoi sforzi per influenzare l'area con finanziamenti ...Aumento della presenza dopo la crisi in Siria, dal 2015 L’incremento delle navi di Mosca è «ad un livello che non si vedeva ... le condotte di gas che collegano Tunisia, Algeria, Libia e Albania ...