Al via la prima partita mondiale di Cluedo via instagram (Di martedì 7 marzo 2023) La prima partita mondiale di Cluedo via instagram è cominciata. Il classico gioco da tavola per un mese prende vita sul profilo social @officialCluedo.it e chiama a raccolta tutti gli investigatori per gioco per indovinare, come da tradizione, "Chi, dove e con quale arma" è stato compiuto il delitto. Sul social indizi, testimonianze, rivelazioni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Ladiviaè cominciata. Il classico gioco da tavola per un mese prende vita sul profilo social @official.it e chiama a raccolta tutti gli investigatori per gioco per indovinare, come da tradizione, "Chi, dove e con quale arma" è stato compiuto il delitto. Sul social indizi, testimonianze, rivelazioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disinformatico : Venerdì 10 marzo 2023 dalle 18.30 il CICAP Ticino organizza la sua prima Razionale al Gufo Café di Lamone (via Gire… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - FerdinandoC : È interessante, a livello di immaginario prima che politico, come la crisi climatica stia entrando di gran carriera… - ciccifritto : @AnaisAnaisse Comunque con le ostetriche non c’è via di mezzo! O trovi quelle totalmente “spostate” verso le creatu… - SteGabri : @elenaspada4 @CampiMinati @MaurizioCasett2 Ma infatti è stato ipocrita a frignare all epoca dicendo che l hanno man… -