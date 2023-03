Al Teatro Lendi Fabio Concato e Valentina Stella in concerto (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa musica assume un ruolo di primo piano nelle scelte di programmazione fatte dal Teatro Lendi e dal suo direttore artistico Francesco Scarano. Gli spettacoli di vario genere presentati nell’attuale cartellone stagionale stanno incontrando il gradimento del pubblico abbonato che affolla la storica sala in via Alessandro Volta 144. Nel frattempo, cresce l’attesa anche per gli appuntamenti canori “fuori abbonamento” previsti nel mese appena iniziato. A salire sul palco, lunedì 20 marzo (ore 21), sarà Valentina Stella per una serata carica di sentimenti dal sapore partenopeo. Considerata tra le voci più belle di Napoli, l’artista alternerà i suoi brani più famosi – uno su tutti, “Passione Eterna” – a quelli classici della canzone napoletana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa musica assume un ruolo di primo piano nelle scelte di programmazione fatte dale dal suo direttore artistico Francesco Scarano. Gli spettacoli di vario genere presentati nell’attuale cartellone stagionale stanno incontrando il gradimento del pubblico abbonato che affolla la storica sala in via Alessandro Volta 144. Nel frattempo, cresce l’attesa anche per gli appuntamenti canori “fuori abbonamento” previsti nel mese appena iniziato. A salire sul palco, lunedì 20 marzo (ore 21), saràper una serata carica di sentimenti dal sapore partenopeo. Considerata tra le voci più belle di Napoli, l’artista alternerà i suoi brani più famosi – uno su tutti, “Passione Eterna” – a quelli classici della canzone napoletana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

