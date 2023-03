Al Palapartenope lo show con i migliori artisti del Circo Contemporaneo

Leggi su 2anews

(Di martedì 7 marzo 2023) In primavera l’11° tour arriverà anche aldi Napoli. L’appuntamento è giovedì 6 e venerdì 7 aprile alle ore 21 e sabato 8 aprile alle ore 17. Dopo i ripetuti sold out in ben 8 città, tra lo scorso novembre ed inizio gennaio di quest’anno in Italia e Belgio, il gran finale al Palazzo dello Sport