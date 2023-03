Al Bano e l’amore con Loredana Lecciso | “Tra noi regna l’armonia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, nella vita di Alè arrivata: dalla loro unione sono arrivati i figli AlJr e Yasmine. L’artista sarà tra gli ospiti della puntata di Belve, show condotto da Francesca Fagnani in onda stasera dalle 21:20 su Raidue. Nei primi Duemila, Alincontranella loro Puglia, per via dei figli: l’artista e la showgirl si sono conosciuti quando entrambi accompagnavano i bambini a scuola. La voce di “Felicità” è rimasto colpito dall’avvenenza e dal sorriso della giovane donna. Lasi era avvicinata al cantante in qualità di giornalista proponendogli un’intervista lasciando inoltre il suo numero di telefono. Alil primo incontro con ...