AIAC, Beretta: "A Spalletti gli auguro di coronare al meglio questa stagione perchè se lo merita" (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Mario Beretta, presidente AIAC ed allenatore, di seguito le sue dichiarazioni: “A Coverciano procede tutto bene perché vediamo che i nostri allenatori si comportano bene, sia in Italia che all’estero. La scuola funziona e anche bene. Gli allenatori italiani sono i migliori? Io sono di parte, ma diciamo che la nostra scuola viene riconosciuta a livello mondiale. A partire da Ancelotti, ma ci sono le nuove leve come De Zerbi. Spalletti? Ho fatto con lui il corso UEFA Pro, mi fa particolarmente piacere che stia facendo bene perché se lo merita. È sempre stato innovativo. Oltre agli auguri di compleanno, gli auguro di coronare al meglio questa stagione. Come fermare il ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Mario, presidenteed allenatore, di seguito le sue dichiarazioni: “A Coverciano procede tutto bene perché vediamo che i nostri allenatori si comportano bene, sia in Italia che all’estero. La scuola funziona e anche bene. Gli allenatori italiani sono i migliori? Io sono di parte, ma diciamo che la nostra scuola viene riconosciuta a livello mondiale. A partire da Ancelotti, ma ci sono le nuove leve come De Zerbi.? Ho fatto con lui il corso UEFA Pro, mi fa particolarmente piacere che stia facendo bene perché se lo. È sempre stato innovativo. Oltre agli auguri di compleanno, glidial. Come fermare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Beretta: 'Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo, merita il primato in Serie A' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Beretta: 'Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo, merita il primato in Serie A' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Beretta: 'Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo, merita il primato in Serie A' - apetrazzuolo : AIAC - Beretta: 'Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo, merita il primato in Serie A' - napolimagazine : AIAC - Beretta: 'Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo, merita il primato in Serie A' -

Mario Beretta, un mister di Serie A ospite dell'AIAC di Asti (VIDEO) Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Mario Beretta, un mister di Serie A ospite dell'AIAC di Asti (VIDEO) Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi NecrologieAbbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie AIAC - Beretta: "Spalletti è sempre stato un tecnico innovativo ... Napoli Magazine