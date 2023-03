Aggressione Milano, arrestato l'accoltellatore della stazione Centrale: è un marocchino di 23 anni, le vittime sono tutte donne (Di martedì 7 marzo 2023) Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per aver ferito con un coltellino sei passanti ieri pomeriggio a Milano.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 marzo 2023) Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23ennedalla Polizia di Stato aper aver ferito con un coltellino sei passanti ieri pomeriggio a....

