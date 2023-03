Aggressione di Milano, identificato un marocchino. Ecco chi è (Di martedì 7 marzo 2023) il giovane con precedenti per uno scippo con strappo Non c’è voluto molto tempo per identificare l’aggressore che nel pomeriggio di ieri ha rapinato e ferito cinque persone nei pressi della stazione Centrale di Milano. Si tratta di un giovane di 23 anni di origini marocchine, che attualmente è ricoverato al Fatebenefratelli, ma che nel pomeriggio sarà tradotto nel carcere di San Vittore. Il giovane sarebbe irregolare, sulla sua fedina penale c’è un trascorso risalente al mese scorso, ovvero un furto con strappo. Al polso, al momento dell’arresto, il giovane aveva un braccialetto ospedaliero. Questo dettaglio e la dinamica dei atti commessi nel pomeriggio di ieri sono in fase di approfondimento. Leggi anche: Milano, passanti accoltellati a scopo di rapina. Cinque le persone aggredite Al momento dell’arresto, il giovane è apparso agitato, condizione ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) il giovane con precedenti per uno scippo con strappo Non c’è voluto molto tempo per identificare l’aggressore che nel pomeriggio di ieri ha rapinato e ferito cinque persone nei pressi della stazione Centrale di. Si tratta di un giovane di 23 anni di origini marocchine, che attualmente è ricoverato al Fatebenefratelli, ma che nel pomeriggio sarà tradotto nel carcere di San Vittore. Il giovane sarebbe irregolare, sulla sua fedina penale c’è un trascorso risalente al mese scorso, ovvero un furto con strappo. Al polso, al momento dell’arresto, il giovane aveva un braccialetto ospedaliero. Questo dettaglio e la dinamica dei atti commessi nel pomeriggio di ieri sono in fase di approfondimento. Leggi anche:, passanti accoltellati a scopo di rapina. Cinque le persone aggredite Al momento dell’arresto, il giovane è apparso agitato, condizione ...

