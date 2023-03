Aggressione a personale sanitario, Cisl accusa l'Asl. (Di martedì 7 marzo 2023) Un' operatrice sanitaria con una prognosi di 5 giorni e la richiesta di un incontro urgente andata deserta. Al Rems di Avellino si ripetono scene già viste esattamente un mese fa. Quando, a seguito di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 7 marzo 2023) Un' operatrice sanitaria con una prognosi di 5 giorni e la richiesta di un incontro urgente andata deserta. Al Rems di Avellino si ripetono scene già viste esattamente un mese fa. Quando, a seguito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cdsnews : Un’aggressione a settimana per il personale sanitario, riapre il posto di Polizia al Sant’Andrea - GazzettaEmilia : Ancora un’aggressione al personale di Polizia Penitenziaria. ... #carcere #Ferrara #aggressione - pirroelisa : Ennesima aggressione ai danni di un medico a Napoli al Policlinico Vanvitelli. Eterne attese, carenze di personale… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Accoltellata in via Ciabatti, c'è un fermo: aggressione di natura personale' - NotiziediPrato : Accoltellata in via Ciabatti, c'è un fermo: aggressione di natura personale [ -