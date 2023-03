(Di martedì 7 marzo 2023)non può certo dire di aver fatto un favore all’Inter nella scelta del suo ultimo partner in Serie A. Lacreata dall’attuale mainnerazzurro dà vita a una serie di riflessioni sul presente ma soprattutto sul futuro, che si preannuncia ricco di novità. Vediamo insieme perché attraverso gli ultimisul temain casa InterMAIN– L’Inter sta vivendo una stagione molto particolare. Fatta di alti e bassi nei rendimenti in campo. E di situazioni contrattuali con gliche non aiutano di certo la società. Tutto è iniziato con, la piattaforma di criptovalute che campeggia ancora oggi sulle maglie nerazzurre pur avendo un insoluto negli accordi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Busonzio : RT @internewsit: Aggiornamenti sulla situazione sponsor dell'Inter dopo la beffa DigitalBits - - VivInterNews : RT @internewsit: Aggiornamenti sulla situazione sponsor dell'Inter dopo la beffa DigitalBits - - infoitestero : Aggiornamenti sulla situazione sponsor dell’Inter dopo la beffa DigitalBits - Sandro01167331 : RT @internewsit: Aggiornamenti sulla situazione sponsor dell'Inter dopo la beffa DigitalBits - - AndreaInterNews : RT @internewsit: Aggiornamenti sulla situazione sponsor dell'Inter dopo la beffa DigitalBits - -

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il puntochiusura delle Borse europee con ... Per glidei dati delle Borse ecco la sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...Per tutti gli altri, vi rimandiamo al nostro speciale che racchiude tutte le anticipazioni e quello che sappiamostagione 5 di Stranger Things ....porre fine all'indagine dell'UE sui consumatori per il modo in cui distribuisce gli...probabile che queste nuove condizioni si diffondano in Europa a causa del Regolamento Generale...

Whatsapp accetta più trasparenza su aggiornamenti TRT

Nella memoria depositata alla Camera, ISTAT ipotizza cosa potrebbe succedere con una nuova riclassificazione dei crediti derivanti da Superbonus e Bonus Facciate ...L’elettrificazione coatta del parco automobilistico europeo è tuttora controversa, anche tra i blogger attivi su questa testata. Oltre alle discussioni tecnologiche, tengono banco le dispute pur legit ...