Agenzia per la cybersicurezza, si è dimesso il direttore generale Roberto Baldoni (Di martedì 7 marzo 2023) Terremoto all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si è dimesso nella serata di ieri il direttore Roberto Baldoni, l'uomo che aveva guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione, nell'agosto 2021. Una mancanza di fiducia avvertita da parte dell'Esecutivo potrebbe aver determinato la scelta del professore.

