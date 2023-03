Agenzia per la Cybersicurezza, si è dimesso il direttore generale Roberto Baldoni (Di martedì 7 marzo 2023) Si è dimesso Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ricopriva l’incarico dal settembre 2021 su nomina di Mario Draghi, fu proprio l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ad istituire l’ente per la tutela in campo di cybersecurity. Baldoni ha presentato le dimissioni all’attuale governo che ora dovrà individuare un nuovo direttore generale. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Si èdell’per laNazionale. Ricopriva l’incarico dal settembre 2021 su nomina di Mario Draghi, fu proprio l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ad istituire l’ente per la tutela in campo di cybersecurity.ha presentato le dimissioni all’attuale governo che ora dovrà individuare un nuovo. ... TAG24.

