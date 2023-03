Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni si dimette (Di martedì 7 marzo 2023) Raberto Baldoni si dimette dall’incarico di Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Roberto Baldoni, Il Professore che aveva guidato l’Agenzia fin dal momento della sua costituzione, nell’agosto 2021, si è dimesso. Evidentemente qualcosa si è rotto con l’attuale Esecutivo, che pure finora non aveva toccato alcuna casella nel comparto della sicurezza. Probabilmente una mancanza di fiducia avvertita da parte dell’attuale Governo potrebbe aver condizionato la scelta dell’accademico. Ora si punterà a dare al più presto una nuova guida ed un nuovo slancio all’Agenzia. Il Governo sostituirà in tempi brevi il professore per dare una nuova guida all’Agenzia, che ha in Nunzia Ciardi il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Rabertosidall’incarico di Direttore dell’per la, Il Professore che aveva guidato l’fin dal momento della sua costituzione, nell’agosto 2021, si è dimesso. Evidentemente qualcosa si è rotto con l’attuale Esecutivo, che pure finora non aveva toccato alcuna casella nel comparto della sicurezza. Probabilmente una mancanza di fiducia avvertita da parte dell’attuale Governo potrebbe aver condizionato la scelta dell’accademico. Ora si punterà a dare al più presto una nuova guida ed un nuovo slancio all’. Il Governo sostituirà in tempi brevi il professore per dare una nuova guida all’, che ha in Nunzia Ciardi il ...

