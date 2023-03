“Agente Osimhen ha incontrato in segreto il Psg” clamorosa notizia di calciomercato

(Di martedì 7 marzo 2023) Victorpiace al Psg ed il suoRoberto Calenda hail direttore tecnico Luis Ocampos. Ladiviene lanciata da tmw, che parla di un incontro avvenuto in grangli esponenti del club parigino.ha parlato di Premier League nella giornata di ieri, ma l’interesse del Psg è costante. In panchina c’è il suo ex allenatore Galtier che lo ha lanciato al Lille e lo accoglierebbe molto volentieri.al Psg “I buoni rapporti fra Campos e Calenda derivano dall’intermediazione (lato Lille) di quest’ultimo nell’affare-Napoli, che ha visto l’inserimento di tre giovani come Liguori, Palmieri e Manzi a parziale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Tmw - PSG, summit settimana scorsa con l'agente di Osimhen: è obiettivo per l'estate - Renato65497671 : De Laurentis vuole 1500000000 Un miliardo 500 milioni facciano gli altri Napoli attento: il Psg ha incontrato l'a… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, l’agente di #Osimhen ha incontrato il #PSG La clamorosa indiscrezione con un retroscena ?? #LBDV #Lebombediv… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, l’agente di #Osimhen ha incontrato il #PSG La clamorosa indiscrezione con un retroscena ?? #LBDV… - NCN_it : TMW - Osimhen, l'agente ha incontrato il Paris Saint-Germain per l'estate: i dettagli #Osimhen #Napoli… -

...invece sono entrati all'interno dello stadio decidendo per tutta la gara di non sosteneree ... la mette infine un procuratore sportivo: si tratta dell'di Mari Rui (ma anche di capitan ...La settimana scorsa, in gran segreto dal Napoli , è andato in scena un summit tra Luis Campos , direttore tecnico del Psg , e Roberto Calenda ,del capocannoniere di Serie A Victor. I parigini sono a caccia di un attaccante, la valutazione del nigeriano è sui 150 milioni. Forse il prezzo è inaccessibile anche per i ricchissimi ...Ai microfoni di TVPLAY il suo, Alejandro Camano, ha parlato molto del fatto che la ... In Serie A con 14 reti segnate è secondo solamente a un certo Victor, che ne ha messe a segno 19. La ...

Calciomercato Napoli, incontro segreto agente Osimhen-PSG! Il ... CalcioNapoli24

Settimana scorsa è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain.La redazione di tuttomercatoweb ha parlato di un summit segreto tra l'agente di Victor Osimhen e uno dei maggiori dirigenti del PSG.