Agente morto durante un inseguimento. Arriva la condanna, ma lo straniero è irreperibile (Di martedì 7 marzo 2023) Il giudice Giulia Barazzetta ha condannato Veaceslav Florea a 4 anni di reclusione, ma il 31enne moldavo è scomparso. Nel 2017 aveva forzato un posto di blocco della polizia e nello scontro aveva perso la vita l'Agente Francesco Pischedda Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Il giudice Giulia Barazzetta hato Veaceslav Florea a 4 anni di reclusione, ma il 31enne moldavo è scomparso. Nel 2017 aveva forzato un posto di blocco della polizia e nello scontro aveva perso la vita l'Francesco Pischedda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VinzDeCarlo1 : Il medico legale scopre che l'agente dell'USCP Brian Sicknick è morto per cause naturali. Comunicato stampa del 19… - SemperAdamantes : RT @paradoxMKD: Questo video dimostra come gli agenti accompagnarono la folla all'interno e mostra una maggioranza pacifica, non solo che l… - SemperAdamantes : RT @paradoxMKD: esposto da Tucker Carlson, dimostra che l'agente Sicknick della polizia di Capitol Hill era sano e andava in giro, mentre s… - MazzolaiMarco : I filmati di sorveglianza del Campidoglio di Washington relativi alle proteste del 6/1/21 mostrano che l'agente che… - RenatoSouvarine : RT @EmilioBerettaF1: Lo zio di Azan, 15enne morto a Cutro: 'Denuncio l'agente turco che ha fatto imbarcare mio nipote' UNA PISTA IMPORTANTE… -