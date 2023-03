Afghanistan: la terra dove le donne non hanno diritti (Di martedì 7 marzo 2023) In vista dell’8 marzo, ricorrenza in cui l’Occidente celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna, con Brave vogliamo ricordare che paesi come l’Afghanistan e l’Iran non si avvalgono nemmeno di questo simbolo, anzi fanno della discriminazione femminile un baluardo del proprio sistema politico. Dopo la caduta di Kabul il 15 agosto 2021, i Talebani hanno reso l’Afghanistan – giorno dopo giorno – una terra dove le donne non hanno diritti. La condizione femminile in Afghanistan dopo la caduta di Kabul Da quando i Talebani sono tornati al potere, si è verificata una vera e propria escalation di restrizioni imposte alle donne. Dall’estate 2021 hanno preso il via ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) In vista dell’8 marzo, ricorrenza in cui l’Occidente celebra la Giornata internazionale deidella donna, con Brave vogliamo ricordare che paesi come l’e l’Iran non si avvalgono nemmeno di questo simbolo, anzi fanno della discriminazione femminile un baluardo del proprio sistema politico. Dopo la caduta di Kabul il 15 agosto 2021, i Talebanireso l’– giorno dopo giorno – unalenon. La condizione femminile indopo la caduta di Kabul Da quando i Talebani sono tornati al potere, si è verificata una vera e propria escalation di restrizioni imposte alle. Dall’estate 2021preso il via ...

