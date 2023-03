Affidabilità, Leclerc già a rischio penalità: se non a Jeddah, entro l'estate (Di martedì 7 marzo 2023) Andare in penalità alla seconda gara pare uno scenario inconcepibile, eppure questo rischio c'è per Charles Leclerc e la Ferrari . Da Maranello non sono ancora arrivate notizie ufficiali sull'esito ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) Andare inalla seconda gara pare uno scenario inconcepibile, eppure questoc'è per Charlese la Ferrari . Da Maranello non sono ancora arrivate notizie ufficiali sull'esito ...

Affidabilità, Leclerc già a rischio penalità: se non a Jeddah, entro l'estate Leclerc spera per Jeddah Leclerc a Sakhir, prima del via, è stato costretto a sostituire centralina e batteria usata fin lì per motivi precauzionali, montando il secondo elemento su due concesso per ... Leclerc incredulo dopo il Bahrain: 'La Red Bull è di un'altra categoria, hanno inventato qualcosa' Prima che emergessero i problemi di affidabilità che costrinsero i tecnici a tagliare la cavalleria. Ed è quella di Charles Leclerc che fa vedere di avere sempre qualcosa in più, specialmente quando ... F1 - Aston Martin, inizio spettacolare in Bahrain: Ferrari e Mercedes mangiate in un sol boccone Crediamo che, senza il ritiro per affidabilità della Ferrari di Leclerc, i due avrebbero quantomeno lottato per mantenere l'ultimo piazzamento sul podio. Ottimo weekend anche per Stroll, sesto ... spera per Jeddaha Sakhir, prima del via, è stato costretto a sostituire centralina e batteria usata fin lì per motivi precauzionali, montando il secondo elemento su due concesso per ...Prima che emergessero i problemi diche costrinsero i tecnici a tagliare la cavalleria. Ed è quella di Charlesche fa vedere di avere sempre qualcosa in più, specialmente quando ...Crediamo che, senza il ritiro perdella Ferrari di, i due avrebbero quantomeno lottato per mantenere l'ultimo piazzamento sul podio. Ottimo weekend anche per Stroll, sesto ... Ferrari: i motivi del ritiro di Leclerc FormulaPassion.it