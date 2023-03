AEW: Possibile il ritorno di Kenny Omega nella divisione singola (Di martedì 7 marzo 2023) Grazie alla sua esperienza sul quadrato, Kenny Omega ha acquisito il soprannome di “The Best Bout Machine” ed è considerato come uno dei migliori wrestler dell’ultimo decennio. Insieme all’Elite, Omega ha perso gli AEW World Trios Championship in favore della House of Black nel corso di Revolution, svoltosi la scorsa domenica. A questo punto è lecito domandarsi quale sarà il futuro dell’ex AEW World Champion e in tal proposito, una foto postata sui social da Don Callis, storico manager del wrestler, potrebbe far presagire un ritorno alla divisione singola del canadese. La foto Tramite Twitter, Callis ha postato una foto di lui e Omega aggiungendo:“Siamo di nuovo concentrati. Abbiate paura”. Al momento, Omega ha lottato solamente in un ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 marzo 2023) Grazie alla sua esperienza sul quadrato,ha acquisito il soprannome di “The Best Bout Machine” ed è considerato come uno dei migliori wrestler dell’ultimo decennio. Insieme all’Elite,ha perso gli AEW World Trios Championship in favore della House of Black nel corso di Revolution, svoltosi la scorsa domenica. A questo punto è lecito domandarsi quale sarà il futuro dell’ex AEW World Champion e in tal proposito, una foto postata sui social da Don Callis, storico manager del wrestler, potrebbe far presagire unalladel canadese. La foto Tramite Twitter, Callis ha postato una foto di lui eaggiungendo:“Siamo di nuovo concentrati. Abbiate paura”. Al momento,ha lottato solamente in un ...

