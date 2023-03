Aerei militari precipitati a Guidonia: morti due piloti, uno si è sacrificato per evitare la strage (Di martedì 7 marzo 2023) Guidonia. Una vera e propria tragedia, quella verificatasi questa mattina, intorno alle 11.00, nei cieli di Guidonia, nella località di Colle Fiorito. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, due Aerei si sono scontrati durante la loro traversata, per cause ancora ignote, e poi sono precipitati, schiantandosi al suolo. Tragedia nei cieli a Guidonia: precipitati due Aerei, uno finisce tra i palazzi (VIDEO) Scontro nei cieli di Guidonia: morti i due piloti eroi Uno dei due velivoli è precipitato tra i palazzi, riuscendo in qualche modo ad evitare il peggio, e centrando solamente un’auto. L’altro in prossimità di un grande prato in via della Longarina. Il bollettino è devastante: i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023). Una vera e propria tragedia, quella verificatasi questa mattina, intorno alle 11.00, nei cieli di, nella località di Colle Fiorito. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, duesi sono scontrati durante la loro traversata, per cause ancora ignote, e poi sono, schiantandosi al suolo. Tragedia nei cieli adue, uno finisce tra i palazzi (VIDEO) Scontro nei cieli dii dueeroi Uno dei due velivoli è precipitato tra i palazzi, riuscendo in qualche modo adil peggio, e centrando solamente un’auto. L’altro in prossimità di un grande prato in via della Longarina. Il bollettino è devastante: i due ...

