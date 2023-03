Adriano Celentano contro Piantedosi sui migranti, un messaggio per Meloni: “Saggia, ma… “ (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo le numerose manifestazioni di dissenso da parte di artisti e personaggi famosi, ecco il pensiero di Adriano Celentano contro Piantedosi a seguito dell’affermazione rilasciata in conferenza stampa dopo la strage di Cutro. Il Molleggiato non rinnega il suo placet a Giorgia Meloni, sulla cui ascesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si era già espresso poco dopo il 25 settembre 2022. Si era da poco consumata la strage, quando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato l’episodio con queste parole: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”. Per questa affermazione Piantedosi è diventato bersaglio di aspre polemiche, con ripetuti appelli al premier Giorgia ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo le numerose manifestazioni di dissenso da parte di artisti e personaggi famosi, ecco il pensiero dia seguito dell’affermazione rilasciata in conferenza stampa dopo la strage di Cutro. Il Molleggiato non rinnega il suo placet a Giorgia, sulla cui ascesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si era già espresso poco dopo il 25 settembre 2022. Si era da poco consumata la strage, quando il ministro dell’Interno Matteoha commentato l’episodio con queste parole: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”. Per questa affermazioneè diventato bersaglio di aspre polemiche, con ripetuti appelli al premier Giorgia ...

