Adidas ha sempre prodotto la maglia della Juventus? Ecco chi furono i pionieri

Adidas e Juventus sono ormai diventati un tutt'uno, ma in passato i bianconeri si facevano fare le maglie da altre marche prestigiose. Pensare al fatto che sia esistito un tempo nel quale le magliette delle squadre erano completamente spoglie, senza macchia e senza la presenza di alcuno sponsor che potesse intaccare le casacche bianconere della Juventus. La Juventus iniziò a mettere il primo sponsor tecnico sulla divisa nella stagione 1978-79, un anno che segnava di fatto il passaggio definitivo tra il calcio romantico di un tempo e quello che sarebbe diventato sempre di più un business come oggi. Quell'anno la prima azienda che ebbe modo di poter lavorare a stretto contatto con la Vecchia Signora fu la Kappa, con questo marchio che appose il proprio nome sulle maglie

