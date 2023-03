“Adesso lo fai, vergognati”. GF Vip 7, choc del vip contro Alfonso Signorini: vola la polemica (Di martedì 7 marzo 2023) Alfonso Signorini attaccato duramente da Stefano Bettarini che ancora oggi non sembra essersi ripreso dalla bruciatura dell’eliminazione dal GF Vip. Non perde occasione l’ex marito di Simona Ventura, di attaccare il conduttore, secondo lui reo di aver commesso delle ingiustizie nei suoi confronti. Come abbiamo già raccontato in un paio di occasioni, nella puntata del 6 marzo 2023, Alfonso Signorini prima e Sonia Bruganelli poi, sono stati costretti a fare delle scuse pubbliche per i toni utilizzati in queste ultime settimane. Signorini ha aperto la diretta e ha fatto sapere ai vipponi che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset. Il motivo? “Atteggiamento aggressivo e contenuti poco maturi. Eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023)attaccato duramente da Stefano Bettarini che ancora oggi non sembra essersi ripreso dalla bruciatura dell’eliminazione dal GF Vip. Non perde occasione l’ex marito di Simona Ventura, di attaccare il conduttore, secondo lui reo di aver commesso delle ingiustizie nei suoi confronti. Come abbiamo già raccontato in un paio di occasioni, nella puntata del 6 marzo 2023,prima e Sonia Bruganelli poi, sono stati costretti a fare delle scuse pubbliche per i toni utilizzati in queste ultime settimane.ha aperto la diretta e ha fatto sapere ai vipponi che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset. Il motivo? “Atteggiamento aggressivo e contenuti poco maturi. Eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jerulina32 : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non mi fido totalmente, però adesso mi fido per quello che ho visto non così dalla base del nulla... Io so esa… - emmamartini22 : RT @taytaymaryswift: ' Ti rendi conto che descrivo i motivi per cui fai le cose? ' ' Non mi fido totalmente, però adesso mi fido per quello… - TERESA38028021 : RT @taytaymaryswift: ' Ti rendi conto che descrivo i motivi per cui fai le cose? ' ' Non mi fido totalmente, però adesso mi fido per quello… - morgana45301136 : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non mi fido totalmente, però adesso mi fido per quello che ho visto non così dalla base del nulla... Io so esa… - eva_bratz : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non mi fido totalmente, però adesso mi fido per quello che ho visto non così dalla base del nulla... Io so esa… -