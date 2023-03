Addio neutralità british, la tv inglese è in mano agli ex giocatori che si azzuffano (Di martedì 7 marzo 2023) Il 7-0 del Liverpool al Manchester United ha prodotto un po’ di eccessi, in Premier. Ad un risultato epocale sono seguiti commenti fuori scala. Tanto che il Telegraph si ferma ad analizzare il fenomeno degli ex giocatori diventati commentatori non-neutrali in tv. E questa non-neutralità è centrale ormai nel dibattito, quasi una deriva. “Cosa vogliamo dai nostri esperti di calcio?”, si chiede Thom Gibbs. “Perspicacia e autorità sono i requisiti minimi, ma questo fine settimana ha dimostrato che la neutralità non è più necessaria”. “Ian Wright si è crogiolato nell’ultima vittoria dell’Arsenal contro il Bournemouth, Alex Scott ha faticato a nascondere la sua gioia quando l’Arsenal ha vinto la Women’s League Cup, Gary Neville ha odiato l’implosione del Manchester United contro il Liverpool, Jamie Carragher ha adorato sia la prestazione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Il 7-0 del Liverpool al Manchester United ha prodotto un po’ di eccessi, in Premier. Ad un risultato epocale sono seguiti commenti fuori scala. Tanto che il Telegraph si ferma ad analizzare il fenomeno degli exdiventati commentatori non-neutrali in tv. E questa non-è centrale ormai nel dibattito, quasi una deriva. “Cosa vogliamo dai nostri esperti di calcio?”, si chiede Thom Gibbs. “Perspicacia e autorità sono i requisiti minimi, ma questo fine settimana ha dimostrato che lanon è più necessaria”. “Ian Wright si è crogiolato nell’ultima vittoria dell’Arsenal contro il Bournemouth, Alex Scott ha faticato a nascondere la sua gioia quando l’Arsenal ha vinto la Women’s League Cup, Gary Neville ha odiato l’implosione del Manchester United contro il Liverpool, Jamie Carragher ha adorato sia la prestazione ...

