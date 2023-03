Addio al giornalista Rino Icardi, tra i fondatori di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ (Di martedì 7 marzo 2023) E’ morto oggi a Roma, all’età di 85 anni, il giornalista Rino Icardi, tra le storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche, in particolare sportive. Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937, Icardi fu tra i fondatori della trasmissione cult ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) E’ morto oggi a Roma, all’età di 85 anni, il, tra le storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche, in particolare sportive. Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937,fu tra idella trasmissione cultilper’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

