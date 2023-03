Addio a 51 minacce sui Samsung Galaxy grazie alla patch di marzo (Di martedì 7 marzo 2023) L’aggiornamento di sicurezza di marzo in arrivo sui Samsung Galaxy supportati pone rimedio a ben 51 vulnerabilità, tra le minacce scovate da Google e poi quelle superate anche grazie all’operato degli sviluppatori Samsung. Il bollettino del mese corrente è stato appena reso noto e dunque possiamo esaminare attentamente il lavoro degli esperti. La patch di sicurezza di marzo 2023 pensata per i Samsung Galaxy include 49 correzioni di bug di sicurezza rilasciate da Google. A queste si aggiungono 11 correzioni messe in campo dalla stessa Samsung. Il numero totale degli exploit ai quali si è posto rimedio è dunque 51, 5 di questi sono critici mentre 35 sono contrassegnate come “alte”. Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) L’aggiornamento di sicurezza diin arrivo suisupportati pone rimedio a ben 51 vulnerabilità, tra lescovate da Google e poi quelle superate ancheall’operato degli sviluppatori. Il bollettino del mese corrente è stato appena reso noto e dunque possiamo esaminare attentamente il lavoro degli esperti. Ladi sicurezza di2023 pensata per iinclude 49 correzioni di bug di sicurezza rilasciate da Google. A queste si aggiungono 11 correzioni messe in campo dstessa. Il numero totale degli exploit ai quali si è posto rimedio è dunque 51, 5 di questi sono critici mentre 35 sono contrassegnate come “alte”. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wordweb81 : Addio a 51 minacce sui #SamsungGalaxy grazie alla patch di marzo - GabriNaskia : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - King_______G : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - PittsLegacy : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - MarcoM267 : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… -