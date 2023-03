Ad aprile arriva sugli scaffali la Juventus Beer, la birra ufficiale dei bianconeri (Di martedì 7 marzo 2023) Alla fine di aprile arriva la Juventus Beer, primo caso al mondo in cui una bevanda prende il nome di una società calcistica. Si tratta di una lager che si troverà in commercio in grande distribuzione dopo l’accordo tra la società bianconera e la El Original, azienda che fa capo alla 25H Holding, realtà fondata da Moulay Driss El Faria, imprenditore di origini marocchine ma nato a Vigevano. La società milanese non è nuova a iniziative promozionali con personaggi del calcio italiano. Infatti, nell’agosto del 2020, aveva lanciato insieme a Christian Vieri una nuova birra, di cui l’ex attaccante era sponsor e investitore, la birra BomBeer, ancora in commercio SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Alla fine dila, primo caso al mondo in cui una bevanda prende il nome di una società calcistica. Si tratta di una lager che si troverà in commercio in grande distribuzione dopo l’accordo tra la società bianconera e la El Original, azienda che fa capo alla 25H Holding, realtà fondata da Moulay Driss El Faria, imprenditore di origini marocchine ma nato a Vigevano. La società milanese non è nuova a iniziative promozionali con personaggi del calcio italiano. Infatti, nell’agosto del 2020, aveva lanciato insieme a Christian Vieri una nuova, di cui l’ex attaccante era sponsor e investitore, laBom, ancora in commercio SportFace.

