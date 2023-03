Acquafresca | «Pioli è un maestro | ma è un mago anche a livello mentale»

(Di martedì 7 marzo 2023) Robert, ex attaccante, ha parlato die Conte alla vigilia della sfida di Champions tra Milan e Tottenham Robert, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport die Conte alla vigilia della sfida di Champions tra Milan e Tottenham.– «L’arma del mister? La tattica, è un. Ma è un. Quando perdemmo le prime partite, mise dei cartelli nello spogliatoio con i punti che avevamo raccolto. ‘Se pensate che siamo questi, tolgo tutto’, disse. È bravo a motivare gli uomini che ha a disposizione, non a casoal Milan ha migliorato tanti elementi». CONTE – «I suoi allenamenti erano devastanti. Voleva che il giro palla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : #Acquafresca: «#Pioli è un maestro sulla tattica, ma non solo» - Milannews24_com : Acquafresca: «Pioli è un maestro sulla tattica, ma non solo» - OdeonZ__ : Acquafresca: “Vi racconto il sergente Conte e lo stratega Pioli” - sportli26181512 : Acquafresca: “Vi racconto il sergente Conte e lo stratega Pioli”: Acquafresca: “Vi racconto il sergente Conte e lo… - Gazzetta_it : Acquafresca: “Vi racconto il sergente Conte e lo stratega Pioli” #Ucl #SpursMilan -

Un punto di vista privilegiato per studiare l'opposizione. Stefanocontro Antonio Conte, ancora una volta. Il mister gentiluomo e il sergente di ferro, pronti a ...ci sarà anche Robert,...Specialmente dopo l'avvicendamento in panchina tra Bisoli e Stefano, diventò chiaro che il posto da titolare era di Robert, e per Vantaggiato restarono solo 2 partite nella massima ...Un punto di vista privilegiato per studiare l'opposizione. Stefanocontro Antonio Conte, ancora una volta. Il mister gentiluomo e il sergente di ferro, pronti a ...ci sarà anche Robert,...

Acquafresca: “Vi racconto il sergente Conte e lo stratega Pioli” La Gazzetta dello Sport

Acquafresca: «Conte tecnico duro. Vi racconto i suoi allenamenti». Le parole sull’ex Juve Pioli contro Conte in Champions League. A La Gazzetta dello Sport, Robert Acquafresca ha parlato dell’ex allen ...L’ex attaccante ha lavorato con entrambi: “Distanti tra loro ma vincenti. Avete presente la foto di Son a terra Ecco, a casa ne ho una uguale...” ...