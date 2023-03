Acerra ‘città delle donne’: incontri e dibattiti per celebrare l’8 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAcerra (Na) – La ‘città delle donne’ dal mondo dell’impresa alla letteratura passando per la scienza e la politica. E’ il tema della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna promossa dal Comune di Acerra attraverso un calendario ricco di eventi. ‘Quello che le donne dicono. Oltre le parole, le scelte’ è il convegno che si terrà giovedì 9 marzo alle ore 10, nella Sala dei Conti del Castello, al quale prenderanno parte il sindaco Tito d’Errico, l’assessore alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Milena Tanzillo e l’assessore alle Politiche Sociali Francesca La Montagna. Previsti gli interventi del Sostituto Procuratore della Repubblica di Nola dott.ssa Serena Onte, del consigliere regionale Vittoria Lettieri, del presidente del consiglio comunale di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Ladal mondo dell’impresa alla letteratura passando per la scienza e la politica. E’ il tema della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna promossa dal Comune diattraverso un calendario ricco di eventi. ‘Quello che le donne dicono. Oltre le parole, le scelte’ è il convegno che si terrà giovedì 9alle ore 10, nella Sala dei Conti del Castello, al quale prenderanno parte il sindaco Tito d’Errico, l’assessore alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Milena Tanzillo e l’assessore alle Politiche Sociali Francesca La Montagna. Previsti gli interventi del Sostituto Procuratore della Repubblica di Nola dott.ssa Serena Onte, del consigliere regionale Vittoria Lettieri, del presidente del consiglio comunale di ...

