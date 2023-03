Acerbi, l’Inter cerca soluzione per riscatto dalla Lazio! De Vrij si allontana – TS (Di martedì 7 marzo 2023) l’Inter vuole riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club cerca una soluzione con i biancocelesti. Intanto de Vrij non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo soluzione – Francesco Acerbi si è imposto come titolare all’Inter. Le prestazioni del difensore hanno riscritto le gerarchie in difesa della squadra nerazzurra, con l’ex Lazio che ha scavalcato de Vrij. I nerazzurri, secondo Tuttosport, stanno cercando una soluzione per poter riscattare il difensore dai biancocelesti ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita nel corso della scorsa estate (4 milioni, ndr). Intanto De Vrij non ha ancora sciolto le ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023)vuole riscattare FrancescoLazio. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il clubunacon i biancocelesti. Intanto denon ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo– Francescosi è imposto come titolare al. Le prestazioni del difensore hanno riscritto le gerarchie in difesa della squadra nerazzurra, con l’ex Lazio che ha scavalcato de. I nerazzurri, secondo Tuttosport, stannondo unaper poter riscattare il difensore dai biancocelesti ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita nel corso della scorsa estate (4 milioni, ndr). Intanto Denon ha ancora sciolto le ...

