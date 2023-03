Acerbi, andare oltre i propri punti deboli. L’esempio con Ceesay (Di martedì 7 marzo 2023) L’Inter ha vinto una partita molto importante con il Lecce, non soffrendo mai e segnando due reti con Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Francesco Acerbi ha inciso anche in questa occasione, annullando completamente Assan Ceesay. MONUMENTALE – Francesco Acerbi è stato determinante anche in occasione della sfida con il Lecce. Il difensore ha completamente annullato l’attaccante avversario, Assan Ceesay. Il gambiano è molto forte nella progressione, ha dimostrato nella stagione di saper sfruttare bene le sue leve lunghe per la velocità. La prova è arrivata nella gara d’andata, quando ha segnato bruciando la copertura di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. In questo weekend però si è ritrovato davanti Francesco Acerbi, andato oltre i propri limiti. Il difensore ha ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) L’Inter ha vinto una partita molto importante con il Lecce, non soffrendo mai e segnando due reti con Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Francescoha inciso anche in questa occasione, annullando completamente Assan. MONUMENTALE – Francescoè stato determinante anche in occasione della sfida con il Lecce. Il difensore ha completamente annullato l’attaccante avversario, Assan. Il gambiano è molto forte nella progressione, ha dimostrato nella stagione di saper sfruttare bene le sue leve lunghe per la velocità. La prova è arrivata nella gara d’andata, quando ha segnato bruciando la copertura di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. In questo weekend però si è ritrovato davanti Francesco, andatolimiti. Il difensore ha ...

