Accuse di stupro per Hakimi | «Mi hanno teso una trappola»

(Di martedì 7 marzo 2023)risponde alledi violenza sessuale: l’esterno si sente preso in giro e crede che qualcuno gli abbiaunaLa procura di Nanterre ha accusato, esterno del PSG, di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni conosciuta su Instagram e incontrata lo scorso gennaio. Secondo quanto riportato da Fiesta, l’ex interista si sarebbe confidato con alcuni amici, rivelando di sentirsi preso in giro dalla vicenda e sicuro che qualcuno gli avesseuna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : L'uomo al centro si chiama Andrew. Ha appena ascoltato la sentenza che lo scagiona definitivamente dalle accuse di… - CalcioPillole : #DinorahSantana, ex moglie di #DaniAlves, ha difeso il marito dalle accuse di stupro: le sue dichiarazioni a #Sport. - zazoomblog : Per il Gip di Siena le accuse di stupro a Portanova sono attendibili - #Siena #accuse #stupro #Portanova - ___bookworm : RT @Jay_fromspace: Amber Heard che nemmeno è colpevole riceve minacce H24 ed è dovuta fuggire via, altrove, con figlia e fidanzata perché '… -

Hakimi risponde alledi violenza sessuale: l'esterno si sente preso in giro e crede che qualcuno gli abbia teso una trappola La procura di Nanterre ha accusato Hakimi, esterno del PSG, di violenza sessuale nei ...Brutta situazione per il calciatore del Psg e del Marocco Achraf Hakimi accusato e incriminato pernei confronti di una giovane ragazza. Una situazione sulla quale occorrerà fare ulteriore chiarezza dato che il giocatore si è sempre professato innocente. Non solo con le autorità ma anche in ...Dimenticando evidentemente i recenti episodi di tentativi dio di aggressione segnalati dalla stampa bolognese, in diversi casi sventati proprio grazie all'intervento di carabinieri o ...

Per il Gip di Siena le accuse di stupro a Portanova sono attendibili Gazzetta del Sud

La disapprovazione per Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua in lavorazione, viene in particolare da Dan Reed, l’autore del documentario ...Due ragazze stuprate sullo stesso treno: fermati due giovani. Choc sulla Milano-Varese Vagoni per sole donne Boom di firme per la petizione. Ma non piace a tutti Per loro l'accusa aveva chiesto una ...