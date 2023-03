«Abbiamo scritto due volte al sottosegretario Butti e non ci ha mai risposto» | intervista a Lorenzo Mineo

(Di martedì 7 marzo 2023) Lorenzo Mineo è un attivista che si occupa di libertà civili e fa parte della Giunta dell’Associazione Luca Coscioni. Oggi è al presidio in piazza Santi Apostoli a Roma insieme all’Associazione Luca Coscioni, al movimento politico paneuropeo di iniziativa popolare Eumans e altre che chiedono al governo di far entrare in funzione e rendere utilizzabile la piattaforma per la raccolta delle firme digitali per i referendum e altre iniziative popolari. LEGGI ANCHE > L’enorme semplificazione nel parlare di “democrazia dei click e degli influencer” Chi è Lorenzo Mineo? Mineo si è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Orientale di Napoli nel 2016 e si è specializzato in Strategie territoriali e urbane presso l’Università Sciences Po di Parigi nel 2018. Ha fatto attivismo a livello locale in Campania, infatti nel 2016 è stato segretario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Medvedev ha pubblicato un articolo dal titolo 'punti di non ritorno' e ha scritto che sono pronti a distruggere l'u… - SeaWatchItaly : In tante e tanti si sono accorti in questi giorni che Frontex oltre a essere inutile è anche dannosa. Noi, insieme… - BrunellaCalabre : RT @pierpi13: Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, ha scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: 'Gentile presidente Meloni, abb… - MichelaPanzardi : RT @pierpi13: Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, ha scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: 'Gentile presidente Meloni, abb… - ML301060 : RT @GFVIP_07: Nikita: “spero che la verità esca, ieri me l’ha detto giulia, Alfo un paio di puntate fa mi ha detto che non sono pazza e l’a… -

Dalle anticipazioniscoperto che il chirurgo ha parlato di Fabrizio Corona e del rapporto ...la Fagnani si è occupata del suo arresto e subito dopo ha condiviso una foto di Urtis ed ha: ...Neparlato con l'autore Fatta forse eccezione per la Riforma protestante e le due ... Il libro non èda uno specialista di storia moderna. Èda un insegnante (ex) in modo serrato ......del Mare ci consentirà di dare concretezza a questa nostra visione che per tanti anni... il Manifesto Blue,dalla rete degli utenti del mare per contribuire a rispondere alla sfida dell'...

Lorenzo Mineo: «Abbiamo scritto, Butti non ci ha risposto» | Giornalettismo Giornalettismo

Lo scorso 25 settembre, come innumerevoli volte in passato, circa 5 milioni di italiani hanno dovuto riflettere se adempiere o meno a un importante dovere - che poi sarebbe in prima battuta ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Usa fanno di tutto per continuare la guerra. LIVE ...