"Abbiamo pensato a Cutro". L'ennesima strumentalizzazione delle Ong (Di martedì 7 marzo 2023) La nave Ong Life Support ha recuperato 105 persone al largo della Libia e fa leva sul naufragio in Calabria per influenzare l'opinione pubblica Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) La nave Ong Life Support ha recuperato 105 persone al largo della Libia e fa leva sul naufragio in Calabria per influenzare l'opinione pubblica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Il nostro archivio storico racconta che oggi nel 1867 giunse qui il Generale Garibaldi. Abbiamo pensato di ricostru… - lucasofri : Michele Serra su quello che abbiamo pensato tutti della “notizia” su Fioroni. - Tungasultatai : RT @teamsoleilsorge: Facile nominare in gruppo Nikita accusandola di falsità, come se questo loro avvicinamento ad Antonella sia del tutto… - gicarestik2 : RT @teamsoleilsorge: Facile nominare in gruppo Nikita accusandola di falsità, come se questo loro avvicinamento ad Antonella sia del tutto… - MikPik78 : @ColuiDi Ssssshhhh. Che questi sono più preparati ed intelligenti di noi. Ci hanno sicuramente già pensato ma siamo… -