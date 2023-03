Aaron: momento di panico per il cantante di Amici (Di martedì 7 marzo 2023) Ad un passo dal serale Aaron vive un momento di crisi. A sostenerlo la coach Lorella Cuccarini. A poche settimane dal serale di Amici 22, il cantante Aaron viene convocato dalla coach Lorella Cuccarini per un’esibizione a sorpresa. L’insegnante chiede all’allievo – già in ansia per l’inaspettata convocazione – di cantare il brano Another Love. Aaron prova ad intonare la canzone ma dimentica il testo e per ben due volte sbaglia chiedendo scusa alla coach che prontamente replica: “eh però dovete essere pronti. I pezzi li avete scelti voi! Cantami qualcosa su cui pensi di essere preparato”. L’allievo canta così Purple Rain e alla fine dell’esibizione si scusa con l’insegnante. Tornando in casetta dichiara ai compagni: “che figura di m! Non ricordavo il testo di un brano scelto da me”. “Bravo lo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) Ad un passo dal seralevive undi crisi. A sostenerlo la coach Lorella Cuccarini. A poche settimane dal serale di Amici 22, ilviene convocato dalla coach Lorella Cuccarini per un’esibizione a sorpresa. L’insegnante chiede all’allievo – già in ansia per l’inaspettata convocazione – di cantare il brano Another Love.prova ad intonare la canzone ma dimentica il testo e per ben due volte sbaglia chiedendo scusa alla coach che prontamente replica: “eh però dovete essere pronti. I pezzi li avete scelti voi! Cantami qualcosa su cui pensi di essere preparato”. L’allievo canta così Purple Rain e alla fine dell’esibizione si scusa con l’insegnante. Tornando in casetta dichiara ai compagni: “che figura di m! Non ricordavo il testo di un brano scelto da me”. “Bravo lo ...

