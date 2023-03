A14, muore a 25 anni sotto gli occhi del padre che passa per caso sul luogo dell’incidente (Di martedì 7 marzo 2023) Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì 6 marzo, sul tratto marchigiano dell’A14. Il ragazzo era alla guida di un mezzo pesante ed è stato coinvolto in un tamponamento. L’autoarticolato guidato dal ragazzo, originario di Lucera (Foggia), è stato coinvolto in un violentissimo tamponamento con un autobus, che fortunatamente in quel momento non trasportava passeggeri. Destino ha voluto che il padre del ragazzo, viaggiando sulla stessa linea, si sia ritrovato davanti alla terribile scena. Per estrarre la vittima dalla cabina del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per effettuare i rilievi del caso. Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Un ragazzo di 25ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì 6 marzo, sul tratto marchigiano dell’A14. Il ragazzo era alla guida di un mezzo pesante ed è stato coinvolto in un tamponamento. L’autoarticolato guidato dal ragazzo, originario di Lucera (Foggia), è stato coinvolto in un violentissimo tamponamento con un autobus, che fortunatamente in quel momento non trasportava passeggeri. Destino ha voluto che ildel ragazzo, viaggiando sulla stessa linea, si sia ritrovato davanti alla terribile scena. Per estrarre la vittima dalla cabina del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per effettuare i rilievi del

