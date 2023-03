A Cutro soccorsi impediti dal governo? Piantedosi sbotta | “Grave falsità”

(Di martedì 7 marzo 2023) Un po' di chiarezza sul naufragio diin cui hanno perso la vita 72 persone. A parlare nell'Aula della Camera dei Deputati è Matteo, ministro dell'Interno, che ha tenuto un'informativa dopo le polemiche e gli attacchi delle opposizioni, che hanno chiesto le sue dimissioni. “Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il, per le vittime di questo ennesimo, tragico, naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti”, l'esordio del titolare del Viminale davanti agli onorevoli. “Il bilancio - ha detto- non è ancora definitivo, ma gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel ...

...le vittime del naufragio die fornisce l'ultimo bilancio: 72 morti,di cui 28 minori,80 superstiti "La tutela della vita ha sempre priorità" negli interventi in mare."Sostenere che i...Il ministro dell'Interno è intervenuto a Montecitorio per chiarire la gestione del naufragio in provincia di Crotone: "Dire che isono stati ostacoli dal governo è una grave falsità". Fischi in aula: ...Sostenere che isarebbero stati impediti dal governo, ha prseguito, "sarebbe una falsità". ... I fatti di"si inseriscono negli sbarchi autonomi, e si inseriscono in una strategia di ...

Sos e soccorsi in mare, «siamo stati avvisati con troppo ritardo» Avvenire

Il bilancio del naufragio di Cutro, non ancora definitivo ... i rappresentanti delle comunità locali e i responsabili delle attività di soccorso. Il dispositivo di ricerca e soccorso in mare, tuttora ...È questo il momento preciso in cui, per la prima volta, si concretizza l’esigenza di soccorso per le autorità italiane». «Frontex non ha segnalato situazioni di distress a bordo» Nel naufragio di ...