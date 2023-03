A casa tutti bene – La serie, il teaser della seconda stagione firmata da Gabriele Muccino (Di martedì 7 marzo 2023) A casa tutti bene – La serie, diffuso il teaser trailer della seconda stagione firmata da Gabriele Muccino, in arrivo a maggio su Sky e in streaming su NOW Una famiglia allargata come tante, con i suoi segreti e le sue fratture all’interno, è il cuore del primo family drama Sky Original, A casa tutti bene – LA serie (qui la recensione della prima stagione), firmato da un grande autore che da circa 20 anni racconta sul grande schermo storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky come casa del suo primo progetto per la TV: Gabriele Muccino, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 7 marzo 2023) A– La, diffuso iltrailerda, in arrivo a maggio su Sky e in streaming su NOW Una famiglia allargata come tante, con i suoi segreti e le sue fratture all’interno, è il cuore del primo family drama Sky Original, A– LA(qui la recensioneprima), firmato da un grande autore che da circa 20 anni racconta sul grande schermo storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky comedel suo primo progetto per la TV:, ...

