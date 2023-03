A casa tutti bene – la serie: i dettagli della seconda stagione (Di martedì 7 marzo 2023) Una famiglia allargata, con i suoi segreti e le sue fratture, è al centro del primo family drama Sky Original, A casa tutti bene – la serie, creato da Gabriele Muccino, un grande autore che da circa 20 anni racconta storie familiari di enorme successo sul grande schermo. Muccino ha scelto Sky come casa del suo primo progetto per la TV e ha anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi. La prima stagione della serie ha vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno e ora, come annunciato nel teaser appena rilasciato, A casa tutti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Una famiglia allargata, con i suoi segreti e le sue fratture, è al centro del primo family drama Sky Original, A– la, creato da Gabriele Muccino, un grande autore che da circa 20 anni racconta storie familiari di enorme successo sul grande schermo. Muccino ha scelto Sky comedel suo primo progetto per la TV e ha anche supervisore artisticoreboot del suo omonimo film campione di incassi. La primaha vinto il Nastro d’Argento 2022 come migliordell’anno e ora, come annunciato nel teaser appena rilasciato, A...

