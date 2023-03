“A casa tutti bene”: la seconda stagione della serie di Muccino arriva a maggio (Di martedì 7 marzo 2023) La serie è diretta da Gabriele Muccino Torna “A casa tutti bene”, la serie, tratta dall’omonimo film e diretta da Gabriele Muccino ritorna a maggio. Il regista sarà anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi. Vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione arriva a maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi, attesissimi episodi. La seconda stagione è prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production, Un grande cast corale ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) Laè diretta da GabrieleTorna “A”, la, tratta dall’omonimo film e diretta da Gabrieleritorna a. Il regista sarà anche supervisore artisticoreboot del suo omonimo film campione di incassi. Vinto il Nastro d’Argento 2022 come migliordell’anno con la primain esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi, attesissimi episodi. Laè prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production, Un grande cast corale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare… - GrandeFratello : Sì, a #GFVIPPARTY succede anche questo ?? @Soleil_stasi e @pierpaolopretel ti aspettano con tanti ospiti, gossip… - Poesiaitalia : “La tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga.” Nagib Mahfuz - Premio Nobel… - Roberto72009892 : @AnnalisaChirico Ancora questa volgarità del 'prendili a casa tua'? L'Italia è casa nostra, di tutti. Se quelle vit… - nonsivendekaka : @Obiwan84881016 @dariodangelo91 Non c’entra molto. Tutti coloro i quali lavorano affrontando un pericolo, anche pot… -