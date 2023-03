A casa tutti bene 2, il teaser trailer della serie di Gabriele Muccino in uscita su Sky e Now (Di martedì 7 marzo 2023) Sky ha appena pubblicato il nuovo teaser trailer ufficiale di A casa tutti bene 2, il nuovo progetto del grande autore italiano che da circa 20 anni racconta sul grande schermo storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky come casa del suo primo progetto per la TV: Gabriele Muccino, anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi. <!







Vinto il Nastro d'Argento 2022 come miglior serie dell'anno con la prima stagione, lo show torna a maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi, attesissimi episodi. La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per ...

