A Bergamo arriva l’Antico Vinaio: apertura ufficiale l’11 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. La città di Bergamo si prepara ad ospitare un’eccellenza culinaria diventata famosa in tutto il mondo. Sabato 11 marzo infatti apre “All’Antico Vinaio”, precisamente in via Tiraboschi 73. Partito da Firenze, Tommaso Mazzanti ha reso la sua attività culinaria una vera e propria catena: oggi ha all’attivo undici punti vendita nelle principali città italiane, tra cui Firenze, Milano, Roma, Torino e Forte dei Marmi, ma è arrivata anche fino a New York e a Los Angeles. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All’Antico Vinaio Firenze (@allanticoVinaiofirenze) Il fondatore e amministratore delegato aveva raggiunto lo scorso dicembre un accordo di collaborazione con Antonio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023). La città disi prepara ad ospitare un’eccellenza culinaria diventata famosa in tutto il mondo. Sabato 11infatti apre “Al”, precisamente in via Tiraboschi 73. Partito da Firenze, Tommaso Mazzanti ha reso la sua attività culinaria una vera e propria catena: oggi ha all’attivo undici punti vendita nelle principali città italiane, tra cui Firenze, Milano, Roma, Torino e Forte dei Marmi, ma èta anche fino a New York e a Los Angeles. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlFirenze (@allanticofirenze) Il fondatore e amministratore delegato aveva raggiunto lo scorso dicembre un accordo di collaborazione con Antonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @LegaProOfficial: Poco più di un'ora alla sfida in diretta su @RaiSport tra la @ProVercelli1892 e il @LRVicenza, che arriva dalla vittor… - todo_deporte_83 : RT @LegaProOfficial: Poco più di un'ora alla sfida in diretta su @RaiSport tra la @ProVercelli1892 e il @LRVicenza, che arriva dalla vittor… - AmoBergamo : #Bergamo EXPO2EXPO arriva la fiera dedicata agli eventi - chiaratonda2021 : Il @Tg3web annuncia il 'film' sulla rielaborazione del lutto dopo il #covid. Arriva l'ennesimo b-movie vergognoso… - LegaProOfficial : Poco più di un'ora alla sfida in diretta su @RaiSport tra la @ProVercelli1892 e il @LRVicenza, che arriva dalla vit… -